Intenção de consumo dos gaúchos melhora em novembro, mas ainda é 'pessimista'

A Intenção de Consumo das Famílias (ICF) chegou a 82,3 pontos em novembro deste ano, alta de 10,1% frente ao mesmo mês de 2017, mas um pouco abaixo de outubro passado, com ICF de 84,5 pontos, recuo de 2,6%. Como ficou abaixo de cem pontos, a intenção para este mês indica ainda pessimismo sobre aspectos da vida das pessoas, que vão de consumo, renda a emprego.

A Federação do Comércio e Serviços do Estado (Fecomércio-RS), responsável pelo indicador, avalia que, mesmo ainda 'pessimista', o ambiente indica que há uma melhora. A média de 12 meses mostra leve aumento, com índice de 75,8 pontos.

O melhor momento do ICF foi registrado em meados de 2013, quando a avaliação das famílias chegou a quase 140 pontos. O ICF com perspectiva otimista vai de cem a 200 pontos, posição que revela ambiente mais otimista. Já o piso do indicador foi verificado em fevereiro de 2017, próximo de 60 pontos e no perrído de agravamento da crise econômica.

Ao comentar os dados, a Fecomércio-RS aponta que o ICF "reflete a manutenção da incerteza em torno do cenário econômico". A perspectiva de consumo chegou a 94,3 pontos, alta de 33,7% em relação ao mesmo mês do ano anterior, e 3,8% acima da de outubro. Em 12 meses, a média do indicador para consumo saiu de 74,6 pontos a 76,6 pontos. "O indicador permaneceu se recuperando, aproximando do nível de 100 pontos (neutralidade)", comenta a entidade na nota sobre os resultados disponível em seu site.

A federação pondera que os números não captaram eventual efeito do resultado eleitoral, já que a apuração das informações foi feita nos primeiros dez dias de outubro. A avaliação das famílias em relação ao emprego, renda e consumo seguem em patamar otimista, contudo, registraram recuo neste mês.

A pesquisa, divulgada nesta segunda-feira (26), cravou uma perspectiva de consumo de 94,3 pontos para este mês, avanço de 33,7% em relação ao mesmo mês de 2017. Frente a outubro, a alta é de 3,8%. Já a média dos últimos 12 meses aumentou de 74,6 pontos para 76,6 pontos. O índice, que também avalia consumo, renda e situação de emprego atual e perspectiva profissional, tem como marcadores

Entenda a pontuação do ICF

O ICF e seus componentes variam de zero a 200 pontos. Resultados acima de cem pontos indicam perspectiva otimista da média das famílias. A intensidade aumenta se o indicador se aproxima de 200. Já valores abaixo de cem pontos demarcam opinião média pessimista. Quanto mais próxima de zero, pior é a leitura do indicador sobre os parâmetros que avalia.