Bolsas asiáticas sobem majoritariamente, à espera de encontro entre Trump e Xi

As bolsas asiáticas iniciaram a semana em tom majoritariamente positivo nesta segunda-feira (26), na expectativa de que os líderes da China e dos Estados Unidos façam algum tipo de avanço no diálogo comercial no fim da semana, mas ações de energia foram pressionadas pelo recente tombo das cotações do petróleo.

O Hang Seng liderou os ganhos na Ásia, fechando em alta de 1,73% em Hong Kong, a 26.376,18 pontos, graças ao bom desempenho de papéis dos setores imobiliário e de seguros, e também de operadoras de cassinos. Por outro lado, a PetroChina - petrolífera com maior valor de mercado da Ásia - teve queda de 1,5%.

Na última sexta-feira (23), os preços do petróleo despencaram entre 6,1% a 7,7%, atingindo os menores níveis desde outubro de 2017, em meio a preocupações com a expansão da oferta da commodity e sinais de desaceleração da economia global. O petróleo, contudo, ensaiou forte recuperação na madrugada de hoje, chegando a subir mais de 2% em alguns momentos.

Também ficaram no azul nesta segunda o índice japonês Nikkei, que avançou 0,76% em Tóquio, a 21.812,00 pontos, ajudado pelo enfraquecimento do iene frente ao dólar e por ações do segmento de automação de fábricas, o sul-coreano Kospi, que registrou alta de 1,24% em Seul, a 2.083,02 pontos, e o Taiex, que se valorizou 1,01% em Taiwan, seu maior ganho em quase um mês, a 9.765,36 pontos.

Na China continental, por outro lado, os mercados terminaram o dia em baixa moderada, revertendo pequenos ganhos da primeira metade do pregão. O Xangai Composto caiu 0,14%, a 2.575,81 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,32%, a 1.330,93 pontos, ampliando as robustas perdas - de 2,5% a 3,7% - que apresentaram na última sexta.

O grande destaque da semana é um aguardado encontro entre os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da China, Xi Jinping, às margens da reunião de cúpula de dois dias que o G-20 (grupo dos 20 países mais industrializados) realizará na Argentina a partir desta sexta (30). Espera-se que os líderes das duas maiores economias do mundo deem alguma sinalização no sentido de superar suas divergências comerciais, fator que tem pressionado os mercados globais nos últimos meses.

Na Oceania, a bolsa australiana caiu, influenciada pelo fraco desempenho não apenas de petrolíferas, mas também de mineradoras, que reagiram a uma forte queda dos futuros de minério de ferro na China. O índice ASX 200 encerrou a sessão em baixa de 0,78% em Sydney, 5.671,60 pontos.