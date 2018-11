Festival na ESPM-Sul e Pucrs atrai mais de 4 mil pessoas no fim de semana

Luis Filipe Gunther

Quem é ligado em inovação e tecnologia não conseguiu ficar longe do Festival da Transformação (FT), que desfilou mais de 400 palestras, além de competições entre startups no campus da Escola Superior de Marketing e Propaganda (ESPM-Sul) em Porto Alegre. O evento nesse fim de semana atraiu mais de 4 mil pessoas. O FT ambiciona se transformar no maior hub de conteúdo do País. Neste ano, além da ESPM, a Pontifícia Universidade Católica do RS (Pucrs) também recebeu o festival.

No primeiro dia, a demora no credenciamento gerou insatisfação que quem estava na expectativa de poder acessar os eventos. Debaixo de chuva, as pessoas chegaram a ficar, em média, 20 minutos para pegar o crachá para entrar no FT. Outra dificuldade foi gerada pelo aplicativo do festival, que direcionou muita gente e até palestrantes para salas erradas.

Uma das atrações do evento foi a batalha de startups, no prédio B da ESPM. Reunindo jovens de todo o Estado, a competição definiu o projeto mais inovador. As empresas nascentes tinham de explicar por que eram as melhores para soluções em inteligência virtual. Foram quase duas horas de disputa e expectativa para o vencedor. A classificação se dava pelo número de pontos que a empresa somava. Por volta das 17h de sábado, o resultado foi anunciado.

Antunes, da Velivery, que é focada em vegetarianos veganos, vibrou com a vitória na competição de startups

O Velivery, criado por Benhur Antunes e Guilherme Ebling, formados pela ESPM-Sul em Design Visual e Publicidade, venceu a disputa. O app é exclusivo para comida vegetariana e vegana e começou como um blog de conteúdo para orientar novos adeptos deste tipo de alimentação. Há três anos os fundadores mudaram o modelo de negócio para tele-entrega. Avaliados por uma banca composta por sete jurados do Seprorgs, a startup terá sua primeira rodada de investimento. Para Antunes, o feito representa “uma validação do negócio e significa que estamos no caminho certo”.

O FT também teve mostra de produtos desenvolvidos por impressoras 3D, experiências em realidade virtual e a criação de chatbots, tecnologia utilizada para comunicação entre empresas e consumidores. No prédio C da ESPM, além das palestra e oficinas, também ocorreu a mostra de curtas-metragens, no espaço denominado de Banana Nude. Foram expostos quatro filmes gaúchos.