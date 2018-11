Bolsas da Europa fecham sem sinal único, com foco em petróleo, Brexit e Itália

As bolsas europeias fecharam sem direção única nesta sexta-feira (23). A forte queda do petróleo durante o pregão pressionou ações do setor de energia. Ao mesmo tempo, investidores continuaram a monitorar as negociações da saída do Reino Unido da União Europeia, o chamado Brexit, e também o orçamento da Itália, que gera divergências com a UE.

O índice pan-europeu Stoxx 600 teve alta de 0,40%, a 353,98 pontos, em queda de 1,04% na comparação semanal.

O Brexit continuou em foco. A premiê britânica, Theresa May, advertiu que, caso o acordo não seja aprovado no Parlamento, o Reino Unido voltará à estaca zero nas tratativas com Bruxelas. May ainda comentou que deixar a UE com o acordo atualmente em discussão não é melhor que ficar no bloco, mas é "diferente", em meio a contestações de parte de sua base aliada sobre a estratégia dela.

Na agenda de indicadores, o índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da zona do euro recuou de 53,1 em outubro a 52,4 em novembro, na mínima em 47 meses, ante expectativa de 53,0 dos analistas. Na Alemanha, o Produto Interno Bruto (PIB) recuou 0,2% no terceiro trimestre ante o segundo, avançando 1,1% na comparação anual, em linha com as projeções. Os dados fracos e o impasse sobre a proposta orçamentária italiana para 2019 pressionaram o euro. No câmbio, o euro e a libra recuaram durante a sessão europeia, o que tende a ajudar ações de exportadoras.

Na bolsa de Londres, o índice FTSE-100 fechou em baixa de 0,11%, em 6.952,86 pontos, e na comparação semanal recuou 0,87%. A petroleira BP recuou 2,40% e a UK Oil & Gas teve baixa de 2,94%, enquanto a mineradora Glencore cedeu 3,47%, no setor de energia. Entre os bancos, Lloyds subiu 2,14%, mas Barclays recuou 0,59%.

Em Frankfurt, o índice DAX fechou com ganho de 0,49%, em 11.192,69 pontos, mas na semana caiu 1,56%. No setor bancário alemão, Deutsche Bank caiu 0,75% e Commerzbank recuou 1,42%. Já Stockholm IT Ventures se destacou e subiu 10,34%, entre os papéis mais negociados.

Na bolsa de Paris, o índice CAC-40 avançou 0,18%, a 4.946,96 pontos, porém na comparação semanal teve baixa de 1,56%. A petroleira Total se saiu mal, em baixa de 3,01%, mas Crédit Agricole subiu 0,49% e Air France-KLM teve ganho de 1,98%.

O índice FTSE-MIB, da bolsa de Milão, fechou em alta de 0,60%, em 18.714,90 pontos, e na semana caiu 0,87%. Entre os papéis mais negociados, Intesa Sanpaolo subiu 1,06% e Telecom Italia avançou 2,90%, mas Banca Carige recuou 5,88%. UniCredit subiu 2,09%.

Em Madri, o índice IBEX-35 avançou 0,12%, a 8.916,70, e na comparação semanal teve baixa de 1,55%. Urbas Grupo Financiero registrou alta de 4,65% e Santander avançou 0,05%, mas Duro Felguera teve baixa de 3,82% e Repsol, de 2,62%.

Na bolsa de Lisboa, o índice PSI-20 recuou 0,38%, a 4.800,59 pontos, e na semana caiu 2,31%. Banco Comercial Português subiu 0,25% e EDP Renováveis avançou 0,13%, enquanto Altri teve baixa de 3,08%. (Com informações da Dow Jones Newswires)