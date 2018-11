IPC-S desacelera para 0,05% na 3ª quadrissemana de novembro, mostra FGV

Alimentação foi um dos grupos com queda nas taxas, com destaque para o preço das hortaliças FREDY VIEIRA/ARQUIVO/JC

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) variou 0,05% na terceira quadrissemana de novembro, informou nesta sexta-feira (23) a Fundação Getulio Vargas (FGV). O movimento corresponde a uma desaceleração de 0,23 ponto porcentual ante o patamar registrado na leitura anterior (+0,28%).

No período, cinco das oito classes de despesa que compõem o índice registraram decréscimo em suas taxas de variação, com destaque para Alimentos (de 1,07% para 0,58%). Neste grupo, a taxa do item hortaliças passou de alta de 26,43% para 17,05%.

Ainda registraram decréscimos os grupos: Habitação (-0,48% para -0,65%), Transportes (0,25% para -0,01%), Saúde e Cuidados Pessoais (0,39% para 0,17%) e Educação, Leitura e Recreação (0,38% para 0,32%). "Nestas classes de despesa, vale destacar o comportamento dos itens: tarifa de eletricidade residencial (-3,36% para -4,51%), gasolina (-0,18% para -1,33%), artigos de higiene e cuidado pessoal (0,38% para -0,84%) e salas de espetáculo (1,14% para 0,37%)", respectivamente, apontam pesquisadores da FGV.

Por outro lado, houve aceleração nos grupos Vestuário (de 0,22% para 0,34%), Comunicação (de 0,15% para 0,18%) e Despesas Diversas (0,05% para 0,08%). Nestes grupos, destaque para os preços de roupas (de 0,25% para 0,46%), mensalidade para internet (de -0,20% para -0,05%) e tarifa postal (de 1,32% para 2,64%), respectivamente.