Bolsas asiáticas fecham em baixa, lideradas por chinesas, com tensão comercial

As bolsas asiáticas fecharam em baixa generalizada nesta sexta-feira (23), lideradas pelas chinesas, em meio a preocupações renovadas com a atual disputa comercial entre Pequim e Washington.

Os Estados Unidos estão tentando convencer países aliados - como Alemanha, Japão e Itália - a deixar de usar equipamentos de telecomunicações da gigante de tecnologia chinesa Huawei, devido a possíveis riscos à segurança cibernética, segundo reportagem do jornal The Wall Street Journal.

A notícia do WSJ vem cerca de uma semana antes de um esperado encontro entre os presidentes dos EUA, Donald Trump, e da China, Xi Jinping, às margens da cúpula de dois dias que o G-20 irá realizar na Argentina a partir do dia 30.

"Sendo realista, o melhor que veremos no G-20 será um acordo entre EUA e China de continuar conversando. A história da tensão comercial já passou do ponto de uma rápida resolução. Esperamos que esse risco continue sendo um fator em 2019 que continuará a pesar no apetite por ativos mais arriscados", avaliou Jasper Lawler, chefe de pesquisa da London Capital Group, em nota a clientes.

Principal índice acionário chinês, o Xangai Composto caiu 2,49% hoje, a 2.579,48 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto teve queda ainda mais expressiva, de 3,66%, a 1.335,15 pontos. A desvalorização foi mais intensa entre empresas de telecomunicações e tecnologia, caso da Foxconn Industrial (-4,99%), da Dr. Peng Telecom & Media Group (-6,83%) e da ZTE (-3,37%).

Também afetou o sentimento dos investidores na Ásia o comportamento dos preços do petróleo, que mantêm sua recente trajetória de forte queda, e dos índices futuros das bolsas de Nova Iorque, que operaram em baixa durante a madrugada, sugerindo um abertura negativa dos negócios à vista hoje em Wall Street, que na quinta ficou fechada por causa do feriado do Dia de Ação de Graças.

Em outras partes da região asiática, o Hang Seng recuou 0,35% em Hong Kong, a 25.927,68 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi registrou baixa de 0,60% em Seul, a 2.057,48 pontos, e o Taiex caiu 0,49% em Taiwan, a 9.667,30 pontos. O mercado de Tóquio não abriu por causa de um feriado nacional no Japão.

Na Oceania, a bolsa australiana ignorou o mau humor da Ásia e subiu pelo segundo pregão consecutivo. O índice S&P/ASX avançou 0,44% em Sydney, a 5.716,20 pontos, impulsionado por ações de grandes bancos domésticos e de varejistas.