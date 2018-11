B3 altera horário de negociação de futuros e opções no dia 30

A B3 alterou, somente no dia 30 de novembro, o horário de encerramento da negociação de alguns contratos futuros e opções referenciados em dólar comercial e nos índices Bovespa (Ibovespa) e Brasil-50 (IBrX-50). A mudança acontece por causa do rebalanceamento do índice internacional MSCI Brazil.

Por conta disso, a negociação normal dos futuros do Ibovespa e do Mini de Ibovespa será das 9 horas às 18h25. O início do call eletrônico desses contratos será às 18h25.

Os outros contratos terão início da negociação normal às 9 horas e encerramento às 18h30. Entre esses, a B3 cita futuro de dólar comercial (FUT DOL), rolagem de futuro de dólar comercial (FUT DR1), opção de compra e de venda sobre reais por dólar comercial (OPD DOL), volatilidade de taxa de câmbio (OPD VTC), futuro mini de reais por dólar comercial (FUT WDO), rolagem de futuro mini de reais por dólar comercial (FUT WD1) e futuro de IBrX-10 (FUT BRI).