Bolsas da Europa recuam, de olho nos avanços do Brexit, no câmbio e no BCE

As bolsas europeias fecharam em território negativo nesta quinta-feira (22) em um dia atípico, marcado por volumes menores em negociação graças ao feriado do Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos, com mercados fechados por lá, os investidores mantiveram a cautela recente com o risco de desaceleração econômica global. Além disso, foram monitorados os desdobramentos da saída do Reino Unido da União Europeia, o chamado Brexit, que influiu no câmbio, e também a divulgação da ata do Banco Central Europeu (BCE).

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em queda de 0,70%, em 352,57 pontos.

A premiê do Reino Unido, Theresa May, afirmou hoje estar "confiante" sobre a possibilidade de chegar a um acordo "final" no Brexit, após o vazamento do esboço do pacto. May disse que falou na noite de ontem por telefone com o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, para tentar evitar qualquer entrave ao acordo por causa de dúvidas sobre o status futuro de Gibraltar. Sánchez havia ameaçado votar contra o Brexit se a questão de Gibraltar fosse deixada de lado.

Além disso, a premiê britânica disse que seu país poderá negociar acordos bilaterais, durante o período de transição do Brexit. A notícia fortaleceu a libra e o euro ao longo do pregão, o que tende a pressionar papéis de exportadoras da Europa.

O BCE, por sua vez, indicou que pode revisar para baixo a perspectiva econômica de curto prazo da zona do euro, em sua próxima reunião de política monetária, em 13 de dezembro. A ata da reunião anterior aponta que as taxas de juros para empresas e famílias subiram de forma "um tanto mais acentuada" em um país da zona do euro, não nomeado. O trecho pode ser uma referência à Itália, que recentemente está em um impasse com a União Europeia sobre seus planos orçamentários para 2019. Hoje, o governo de Roma voltou a dizer que gostaria de chegar a um acordo com o bloco, mas recusa-se a rever sua meta de gastos. Na avaliação da Capital Economics, caso o crescimento desacelere na região e o quadro na Itália piore, o BCE poderia repensar sua estratégia de elevar os juros mais adiante.

Na bolsa de Londres, o índice FTSE-100 fechou em queda de 1,28%, em 6.960,32 pontos. No setor bancário, Lloyds caiu 0,41% e Barclays, 0,67%. Entre as mineradoras, Glencore teve baixa de 1,82%, enquanto a petroleira BP caiu 1,04%.

Em Frankfurt, o índice DAX recuou 0,94%, a 11.138,49 pontos. Entre as mais negociadas, E.ON recuou 1,97%, no setor de energia, e Deutsche Bank cedeu 1,02%, enquanto Commerzbank caiu 1,27%. Steinhoff, por outro lado, avançou 1,86%.

Na bolsa de Paris, o CAC-40 caiu 0,75%, a 4.938,14 pontos. Renault teve alta de 0,17%, praticamente estável, mas ainda em meio a dúvidas sobre o que poderá ocorrer com os rumos da empresa após a prisão do executivo Carlos Ghosn, que acumulava cargos no comando da montadora francesa e da Nissan. Com o episódio, a Renault nomeou Thierry Bolloré como executivo-chefe interino. Entre os bancos franceses, BNP Paribas caiu 1,13% e Société Générale, 0,84%.

O índice FTSE-MIB, da bolsa de Milão, fechou em baixa de 0,69%, a 18.603,04 pontos. Banco BPM subiu 2,98%, mas UniCredit recuou 0,67% e Telecom Italia caiu 1,88%, entre os papéis mais negociados. A ação da ENI registrou baixa de 2,13%, em nova jornada de volatilidade no petróleo.

Em Madri, o índice IBEX-35 teve queda de 0,61%, a 8.906,20 pontos. Santander caiu 1,63%, Banca de Sabadell recuou 1,15% e BBVA registrou baixa de 0,65%. Iberdrola cedeu 0,45%.

Na bolsa de Lisboa, o índice PSI-20 recuou 0,85%, a 4.818,85 pontos, fechando na mínima do dia. (Com informações da Dow Jones Newswires)