Petróleo mostra recuperação e fecha em alta após liquidação do dia anterior

Os contratos futuros de petróleo mostraram leve recuperação nesta quarta-feira (21), à medida que os investidores monitoraram o relatório semanal de estoques do Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) dos Estados Unidos.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para entrega em janeiro fechou em alta de 2,25%, para US$ 54,63 por barril. Já na Intercontinental Exchange (ICE), o barril do Brent para o mesmo mês subiu 1,52%, para US$ 63,48.

Os preços do petróleo mostraram ganhos expressivos nesta quarta-feira, mesmo depois que o DoE informou que o volume estocado de óleo bruto aumentou 4,9 milhões de barris na semana passada, enquanto analistas previam avanço de 1,9 milhão de barris. No entanto, os estoques de derivados do petróleo, como a gasolina e destilados, diminuíram, indicando estabilidade da demanda. "No geral, houve um consumo total de petróleo. Isso pode ajudar a estabilizar os preços, mas não sei se é suficiente para reverter a tendência de queda do preço do barril", disse o consultor da ION Energy Group em Houston, Kyle Cooper.

Agentes do mercado estão céticos quanto às alegações sauditas de que sua produção poderia ser cortada, tendo em vista sinalizações do reino de aumento na produção para eliminar a lacuna deixada pelo óleo iraniano após a aplicação de sanções americanas sobre Teerã. Enquanto isso, a produção média diária dos EUA permaneceu forte, em 11,7 milhões de barris, de acordo com os números do DoE.

O presidente americano, Donald Trump, vocalizou seus desejos de manter os preços do petróleo em níveis mais baixos e tuitou sobre isso novamente nesta quarta-feira. "Os preços do petróleo estão ficando mais baixos. Ótimo! De US$ 82 está em US$ 54! Obrigado à Arábia Saudita, mas vamos para um nível ainda menor", afirmou o líder. No entanto, houve pouca reação do mercado. Analistas especularam que a retórica de Trump poderia influenciar a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e seus aliados a cortar a produção em dezembro.