Valor Bruto da Produção Agropecuária em 2018 deve ser de R$ 578,2 bilhões

O Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) em 2018 deve ser de R$ 578,2 bilhões, 2,3% inferior ao de 2017 e o menor dos últimos quatro anos. A estimativa é do Ministério da Agricultura com base nos resultados do setor até outubro. O VBP das lavouras deve ser de R$ 391,8 bilhões e o da pecuária, de R$ 186,3 bilhões.

"Em relação ao ano passado, as lavouras apresentaram redução real de 1,2% e a pecuária, de 4,5%", diz a pasta em nota. A estimativa preliminar é de que em 2019 o VBP atinja R$ 584,7 bilhões.

O coordenador-geral de Estudos Econômicos da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, José Garcia Gasques, disse no comunicado que a queda dos preços do arroz, cana-de-açúcar, feijão, laranja, mandioca e milho afetou o resultado. "Há uma relação de produtos que têm apresentado redução do VBP.

É o caso do amendoim, do arroz, banana, batata inglesa, cana-de-açúcar, feijão, laranja, mandioca, milho e uva. Esses produtos conjuntamente têm peso elevado na agropecuária e, por isso, seus resultados afetaram o desempenho neste ano".

Já os resultados da pecuária são negativos em relação ao ano passado, com destaque principalmente para suínos e ovos, lembrou o coordenador.