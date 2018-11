Ibovespa abre em queda, perde 87 mil pontos, em movimento de ajuste ao feriado no mercado

O Ibovespa abriu a sessão de negócios desta quarta-feira (21), e marcou sucessivas mínimas, perdendo o nível dos 87 mil pontos, em movimento de correção à deterioração dos ativos brasileiros negociados no exterior na terça-feira (20), quando não houve pregão pelo feriado em São Paulo. Enquanto isso, o dólar renovava máximas também em sinal de ajuste e segue na contramão do comportamento da divisa americana frente a moedas de outros países emergentes.

Às 10h55min, o Ibovespa tinha queda de 1,02%, aos 86.986,86 pontos. Já em Nova Iorque, os índices futuros de Dow Jones, Nasdaq e S&P500 seguiam em alta de 0,75%, 0,96% e 1,33%.

"Se não houver uma reação mais forte de Nova Iorque, talvez uma força compradora não venha, muito embora no âmbito doméstico exista uma força positiva", disse Nicolas Balafas, operador da Planner Corretora.

Ainda no exterior, as bolsas asiáticas fecharam em alta e mesmo sinal positivo exibem os mercados acionários na Europa. Por lá, após as quedas registradas na terça em momento de fuga de ativos de maior risco vista nos principais mercados do mundo, os futuros de índices (ETFs, na sigla em inglês) brasileiros registram recuperação na maior parte dos mercados internacionais nesta manhã.

Em Nova Iorque, onde é comercializado o EWZ, o ETF doméstico mais líquido, o papel subia. Apenas em Tóquio, onde as negociações já se encerraram, o ativo registrou queda, de 1,45%, cotado a 204 ienes.

Do ponto de vista corporativo, dois pontos devem influenciar o desempenho dos papéis da Petrobras. Por um lado, as primeiras sinalizações do futuro presidente Roberto Castello Branco de que a prioridade da Petrobras será a exploração do pré-sal.

Por outro, o aviso do presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE) já avisou ao ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, e ao futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, que o projeto de lei para a revisão do contrato de cessão onerosa da União com a Petrobras não será aprovado na próxima terça-feira (27).

Um pouco mais cedo, o ministro extraordinário da transição, Onyx Lorenzoni, afirmou que todos os ministros do futuro governo serão anunciados até o final do mês. O objetivo é que eles possam assumir os trabalhos o quanto antes para definir um planejamento de medidas e projetos antes do Natal. "Temos que estar com o governo montado ali pelo dia 15, 20 de dezembro", declarou.

O número de pastas, no entanto, ainda não está definido. Segundo Onyx, a tarefa de diminuir a estrutura ministerial, como deseja o presidente eleito Jair Bolsonaro, "não é fácil". "Vai haver todo um remanejamento (dos ministérios) e é complexo. Leva tempo para organizar", justificou.