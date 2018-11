Dólar se ajusta em alta no pós-feriado no mercado

O dólar opera com viés de alta frente o real na manhã desta quarta-feira (21), se ajustando aos ganhos da moeda americana na terça (20) no exterior em meio à aversão ao risco e ao tombo de mais de 6% do petróleo. Às 10h05min, o dólar à vista subia 0,55%, a R$ 3,784.

A correção de alta frente o real, no entanto, é limitada pelo viés de baixa do dólar nesta quarta em relação a divisas emergentes e ligadas a commodities. No segmento de renda fixa, os juros futuros oscilam em torno dos ajustes dessa segunda-feira (19).

Lá fora, os preços do petróleo sobem nesta quarta, favorecidos por dados positivos da pesquisa do American Petroleum Institute (API), após terem registrado perdas de 6,4% a 6,6% na sessão anterior em meio a um movimento de fuga de ativos mais arriscados.

No começo da noite de terça-feira, o API estimou que o volume de petróleo bruto estocado nos EUA sofreu queda de 1,5 milhão de barris na última semana, contrariando projeções dos analistas de alta de 4,1 milhões de barris. Nesta quarta, o Departamento de Energia (DoE) americano divulga números oficiais sobre estoques de gasolina e destilados (13h30min).

Vale lembrar que esta quinta-feira (22), será feriado pelo Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos e os mercados ficarão fechados em Nova Iorque. Por isso, a liquidez deve se concentrar nesta quarta uma vez que, nesta sexta-feira (23), os mercados norte-americanos deverão operar, mas com horário reduzido.