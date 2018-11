Bolsas asiáticas fecham sem direção única, após 2º dia de fortes perdas em Nova Iorque

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quarta-feira (21), recuperando-se ou ficando bem acima das mínimas atingidas durante o pregão, na esteira de uma nova rodada de fortes perdas em Wall Street.

Nessa terça-feira (20), os mercados acionários de Nova Iorque fecharam em baixa de 1,7% a 2,2%, no segundo dia consecutivo de uma onda de vendas que teve o setor de tecnologia como um dos protagonistas. Como resultado, os índices Dow Jones e S&P 500 apagaram os ganhos acumulados em 2018, enquanto o Nasdaq ficou praticamente no zero a zero.

Na Ásia, as bolsas abriram os negócios de hoje com perdas de mais de 1%, movimento que se reverteu de forma total ou parcial ao longo do dia.

Na China, a recuperação veio já na primeira hora da sessão. O índice Xangai Composto subiu 0,21%, a 2.651,51 pontos, e o menos abrangente Shenzhen composto avançou 0,54%, a 1.386,43 pontos. Em Hong Hong, o Hang Seng igualmente apagou perdas de mais cedo e garantiu alta de 0,51%, a 25.971,47 pontos.

O tom positivo nos mercados chineses prevaleceu apesar de o Escritório do Representante de Comércio dos EUA (USTR, na sigla em inglês) ter divulgado ontem relatório avaliando que Pequim ainda não alterou práticas "injustas e não razóaveis" que estão no centro da atual disputa comercial com Washington.

O documento do USTR vem dias antes de um aguardado encontro entre os presidentes dos EUA, Donald Trump, e da China, Xi Jinping, às margens da cúpula do G-20 na Argentina, no fim deste mês.

Em outras partes da região asiática, o japonês Nikkei caiu 0,35% hoje em Tóquio, a 21.507,54 pontos, reduzindo perdas à medida que o iene passou a se enfraquecer ante o dólar; enquanto o sul-coreano Kospi recuou 0,29% em Seul, a 2.076,55 pontos, influenciado por sua maior blue chip, a Samsung Electronics (-1,3%); e o Taiex teve perda marginal de 0,03% em Taiwan, a 9.741,52 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana fechou em baixa de 0,51%, com o índice S&P/ASX 200 a 5.642,80 pontos. Pesou no mercado em Sydney o setor de energia, que caiu 2,5% após as cotações internacionais de petróleo despencarem mais de 6% ontem.