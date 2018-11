Banrisul formaliza desistência de IPO da Banrisul Cartões

O Banrisul formalizou ontem a desistência da realização da oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da Banrisul Cartões. Segundo fato relevante publicado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), tal fato se dá diante das condições do mercado de capitais e do prazo legal para interrupção da análise do pedido de registro da oferta, que se encerrou na segunda-feira (19).

Por conta da desistência da oferta e tendo em vista o processo de redução de capital do Banrisul, aprovado em Assembleia Geral Extraordinária em 10 de abril, o Banrisul informa que fará pagamento aos acionistas, como restituição de parte do valor de suas ações, no valor global de cerca de R$ 353,281 milhões.

Serão beneficiados os acionistas inscritos nos registros do Banrisul na data de 22 de novembro de 2018, passando as ações a serem negociadas "ex-direito" a partir de 23 de novembro de 2018. O pagamento aos acionistas ocorrerá no dia 30 de novembro, e o valor unitário por tipo e classe de ação será de R$ 0,86382146 por ação ON, R$ 0,86382146 por ação PNA e R$ 0,86382146 por ação PNB.