Atividade econômica no Sul avança 3,2% no trimestre encerrado em agosto, diz BC

A atividade econômica da região Sul avançou 3,2% no trimestre encerrado em agosto, ante o trimestre finalizado em maio, quando havia recuado 1,3%. A informação é do Boletim Regional do Banco Central (BC), divulgado nesta terça-feira (20) em Belo Horizonte.

De acordo com o BC, "a retomada do crescimento da atividade, após paralisação no setor de transporte de cargas, foi mais intensa no Sul, repercutindo o avanço no volume de serviços não financeiros e, principalmente, o incremento da produção industrial".

Para o BC, o resultado do trimestre encerrado em agosto "sugere resiliência do processo de recuperação da economia regional". "O cenário de curto prazo aponta para a continuidade da recuperação econômica, ainda que em ritmo inferior ao esperado no início do ano", acrescentou o BC.

O boletim alerta, no entanto, que apesar da recomposição da atividade após a greve, "os indicadores de confiança empresarial não retornaram aos níveis anteriores ao evento, o que tende a impactar decisões de investimentos e de contratações".

"Por outro lado, a evolução da atividade nos próximos meses segue favorecida pelo comportamento benigno do mercado de crédito e pela inexistência de restrições à ampliação da oferta, dada a elevada ociosidade dos fatores de produção."

O BC divulga hoje o Boletim Regional em Belo Horizonte, Minas Gerais. No documento, a análise da atividade nas regiões leva em conta os dados até agosto deste ano.

Na última sexta-feira (16) o BC já havia divulgado seu Índice de Atividade (IBC-Br) referente a todo o País, em setembro, que indicou baixa de 0,09% ante agosto, na série ajustada. Em relação a setembro de 2017, houve alta de 0,72% pela série sem ajuste.