Ações da Petrobras sobem em dia da confirmação de futuro presidente da estatal

Após a indicação já aceita por Roberto Castello Branco para assumir a presidência da Petrobras , os papéis da estatal abriram o pregão em queda nesta segunda-feira (19). As ações iniciaram os negócios em baixa de 1,11% (ON) e 1,20% (PN). Pela manhã, os ADRs da estatal brasileira de petróleo, papéis da companhia negociados em Nova Iorque, estavam em baixa em torno de 1,5%.

Perto das 11h, no entanto, os papéis viraram e passaram a subir 0,53% (ON) e 1,12% (PN). Os preços do petróleo também avançam nesta manhã. O barril de petróleo WTI para dezembro sobe 0,37%, cotado a US$ 56,89 e o Brent para janeiro avança 0,12%, a US$ 66,84 por barril. A bolsa opera em queda nesta segunda-feira, que deve ter liquidez reduzida por causa do feriado da terça-feira.

Às 10h26min, o Ibovespa, principal índice do mercado acionário brasileiro, apresentava queda de 1,05%. Às 12h37min, o cenário mudou pouco, com o Ibovespa em queda de 1,03%. O movimento também é uma correção dos fortes ganhos da última sexta-feira, quando fechou aos 88.515,27 pontos, em alta que beirou os 3%.

A indicação de Roberto Castello Branco à presidência da Petrobras foi bem recebida pelo mercado financeiro. Especialistas avaliam o nome como um sinal positivo na gestão da política de preços de combustíveis. A leitura é de que o economista, que já ocupou cargos de direção no Banco Central e na mineradora Vale, é um nome com reconhecimento do mercado e que pode manter uma política de reajustes de preços equalizada com as oscilações no mercado internacional.