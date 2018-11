Dólar abre em alta nesta segunda-feira após perdas da semana passada

O dólar abriu em alta nesta segunda-feira (19) frente ao real. Até as 10h, a moeda era cotada a R$ 3,7623, com avanço de 0,64% frente ao fechamento de sexta-feira (16). A cotação é influenciada pelo movimento de realização de ganhos, após a cotação acumular queda de 2,31% nas últimas duas sessões, avalia o economista-chefe da corretora Spinelli, André Perfeito.

O economista-chefe diz que o mercado ajusta o dólar, após a queda forte da moeda, de 1,13% na quarta, e de 1,20% na sexta-feira, em meio ao salto da Bolsa de Valores (B3) acima dos 88 mil pontos na sessão de sexta. "É uma correção de mercado, que de modo geral está reagindo bem às indicações que vêm sendo confirmadas para compor a equipe econômica do futuro governo", avalia o economista.

Pouco antes do fechamento deste texto, no entanto, o ADR da Petrobras operava em baixa de 1,62% no pré-mercado em Nova Iorque. Com o feriado de terça-feira em São Paulo, André Perfeito avalia que o volume de negócios deve ser mais fraco nesta segunda. Às 9h48min, o dólar futuro de dezembro subia 0,41%, a R$ 3,7625.

No exterior, a moeda americana recua ante divisas principais e mostra sinais mistos frente moedas emergentes e ligadas a commodities em meio a expectativas sobre o aperto monetário do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), a alta do petróleo hoje, o impasse persistente em torno do Brexit e a disputa comercial entre os Estados Unidos e a China.