Nível de endividamento das famílias gaúchas mantém queda em outubro

As famílias gaúchas estão menos endividadas. A Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC) no Rio Grande do Sul, divulgada pela Fecomércio-RS, mostra queda no indicador em outubro. A situação atingiu 63,2% das pessoas no mês passado.

Segundo a Fecomércio-RS, foi a primeira vez no ano que o endividamento ficou abaixo de 65%, com maior recuo no grupo com rendimento de até 10 salários mínimos. A parcela da renda comprometida com dívidas caiu e ficou em 30,1% em 12 meses. O tempo de comprometimento da dívida teve queda também, ficando em 6,6 meses - em setembro era de 6,9 meses.

Já a fatia de família com dívidas em atraso representa 18,9%, menor taxa desde julho de 2016 (17,3%) e ficou bem abaixo de outubro de 2017, que chegava a 37,6% das famílias. Já o número de gaúchos que afirmou que não conseguirá pagar as dívidas vencidas em até 30 dias recuou de 11,1%, em outubro do ano passado, para 5,1% no mês passado, mas é maior que o de setembro último, com taxa de 4,9%.

O cartão de crédito é o principal meio de formação de dívidas (88,8%), seguido por crédito pessoal (13,8%), carnês (12,5%) e financiamento de carro (5,1%).

“A recuperação da economia, em especial do mercado de trabalho, mesmo que em ritmo brando, tem contribuído para a redução no percentual de famílias endividadas”, avaliou o presidente da Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn.