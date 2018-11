Ibovespa amplia ganhos com volume de negócios em desaceleração

O Índice Bovespa amplia o ritmo de alta nos negócios no período da tarde desta sexta-feira (16) na contramão das bolsas de Nova Iorque , que mostram desempenho fraco. A puxada ocorre ao mesmo tempo em que o número de negócios começa a se desacelerar, num comportamento considerado normal para uma emenda de feriado.

Profissionais do mercado atribuem a alta essencialmente ao cenário político doméstico, com investidores repercutindo os mais recentes nomes anunciados para compor o novo governo, como Roberto Campos Neto para o Banco Central e a permanência de Mansueto Almeida no Tesouro Nacional.

Às 15h29, o Ibovespa tinha 87.788,84 pontos, em alta de 2,11%. Na máxima, minutos antes, o índice chegou a subir 2,24%, aos 87.894,73 pontos.

O volume de negócios somava R$ 8,61 bilhões, projetando R$ 12,8 bilhões para o final do dia. A média diária de novembro está em R$ 16,2 bilhões.