Seminário econômico da Fundação CEEE tem inscrições gratuitas

Com entrada franca e inscrições ainda abertas, a 20ª edição do Seminário Econômico da Fundação CEEE ocorre no dia 21 de novembro, no Centro de Eventos do BarraShoppingSul, na Capital.

O evento reunirá O ex-secretário estadual da Fazenda Aod Cunha, o economista Rodrigo Telles da Rocha Azevedo e o doutor em Filosofia Vladimir Safatle. O evento tem início às 14h e as inscrições podem ser feitas diretamente pelo site www.seminarioeconomico.com.br

Os cenários econômico, político e de investimentos para 2019 são o foco dos debates, assim como o sistema brasileiro de previdência e a futura reforma. "O sistema, assim como novos modelos de previdência, será uma constante ao longo do ano, quando diferentes propostas ainda podem surgir", avalia o presidente da Fundação CEEE, Rodrigo Pereira. "É preciso pensar em um modelo inclusivo de captação, mas também acessível, pois sabemos o quão difícil é para um trabalhador, hoje, fazer um mínimo de reserva", avalia Pereira.

Com 38 anos de atuação no mercado e um patrimônio superior a R$ 6,2 bilhões, a Fundação CEEE de Previdência Privada é o maior fundo de pensão do Rio Grande do Sul.

Hoje, destaca Pereira, administra recursos totais de R$ 100,1 bilhões envolvendo 12 planos e 16 mil participantes.