Rio de Janeiro continua lindo e atraindo muitos visitantes

Roberto Brenol Andrade, do Rio de Janeiro

Chegar ao Rio de Janeiro após meses seguidos de amplo e sistemático noticiário sobre os tiroteios que acontecem quase que diariamente na ainda Cidade Maravilhosa, traz uma sensação dupla: medo e alegria. Medo normal de ser atingido por uma bala perdida. Satisfação em ver que o Rio de Janeiro continua lindo, muito lindo. Os estrangeiros, então, preocupados com o que ouvem, leem e veem, brincam que vieram armados. Alguns dizem até que se identificam, nos passeios, como Clint Westwood, para aproveitar a fama de durão conquistada pelo astro de Hollywood ao longo de décadas nos filmes em que sempre levou a melhor contra bandidos e gangues de todos os tipos.

Isso não significa que o Rio de Janeiro não tenha problemas e que certa insegurança não esteja presente em diversas zonas da antiga capital federal. As zonas onde o tráfico de drogas e suas gangues atuam, de fato, são perigosas. No entanto, o noticiário extremamente negativo dá a entender que o Rio de Janeiro é uma praça de guerra, com tiros dia e noite em todos os recantos. Comparando, Porto Alegre e Região Metropolitana tiveram massacres em bares e ruelas por conta de domínio do tráfico de drogas, com o assassinato até de criança. Ou seja: é um problema nacional.

As atrações do Rio de Janeiro continuam inigualáveis e mantêm a cidade como o destino número 1 do Brasil. Barra da Tijuca com suas avenidas, seus muitos centros comerciais, com a Vila Olímpica ainda pouco aproveitada (mas com uma arquitetura para lá de moderna), seus condomínios amplos, arborizados, com toda infraestrutura de esportes, piscinas, parquinhos infantis, além de outras particulares, e muita segurança pública e particular, enche os olhos. O Bus Rapid Transport (BRT) funciona com ônibus articulados modernos, com paradas extensas e protegidas e, nelas, postos de vendas de bilhetes, organizadas ao longo de vias exclusivas. E tem conexões com o metrô.

As praias continuam lindas e frequentáveis. Leblon, Copacabana, Ipanema, Recreio dos Bandeirantes e Arpoador têm uma vida normal. Bares e restaurantes, ao lado de hotéis de rede internacionais, estão ali instalados, e com muita frequência. E em 15 minutos, em catamarãs, pode-se atravessar a Baía de Guanabara e ter outra agradável surpresa, Niterói. Praias lindas, comércio lojista dinâmico, excelentes restaurantes e bares, com muita vida. E uma vista da cidade do Rio de Janeiro inigualável.

Símbolo maior do Rio de Janeiro, o Corcovado com a monumental estátua do Cristo Redentor, atrai até 4 mil visitantes aos sábados e domingos. Se antes se subia uma longa escadaria após deixar o tradicional bondinho, que ainda está lá, hoje há serviços de caminhonetes que levam o turista até próximo da estátua. Dali em diante, escadas rolantes facilitam o acesso para todos, especialmente os idosos e deficientes. Bares e restaurantes junto ao Cristo - além de capela na base da estátua - permitem uma pausa para meditar e apreciar a maravilhosa vista de toda a cidade e suas lagoas. Há um minicentro comercial, da mesma forma que no também mais do que tradicional Pão de Açúcar com seus dois trechos de teleféricos e vistas deslumbrantes.