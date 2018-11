Mercado recebe bem indicação de Campos Neto ao Banco Central

Folhapress

O dólar recua ante o real nesta sexta-feira (16), com o mercado recebendo bem a indicação de Roberto Campos Neto para o comando do Banco Central no lugar de IlanGoldfajn. Às 12h (horário de Brasília), o dólar comercial recuava 1,1%, cotado a R$ 3,742. O Ibovespa, índice que reúne as ações mais negociadas na Bolsa, avançava 0,94%, a 86.788,41 pontos.

Segundo analistas, investidores já precificavam nos últimos dias que Ilan não ficaria no cargo, o que, para o mercado, seria o melhor cenário. Assim, considerou Campos Neto um bom nome técnico, com reputação e história.

"Ele [Roberto Campos Neto]é tido como um economista na linha do avô,extremamente liberal, identificado com as tesourarias do mercado financeiro e certamente é um nome que dará sequência a toda a política do BC implementada pelo Ilan, até então preferido pelo mercado",disse o superintendente da Correparti Corretora, Ricardo Gomes da Silva.

O anúncio de que Mansueto Almeida permanecerá no cargo de Secretário do Tesouro Nacional também ajuda o mercado, numa sessão encavalada entre o feriado e o fim de semana.

Pedro Paulo Silveira, economista-chefe da Nova Futura Investimentos, diz em comunicado que esses nomes, junto com o de Joaquim Levy no Bndes, dão suporte para a credibilidade da política monetária junto ao mercado.

"Esses nomes sinalizam que o novo governo já começa com gente que está familiarizada com os detalhes importantes para o funcionamento da economia e dos principais processos que são necessários para ajustar o déficit público e manter a política monetária em estado de eficiência", escreveu.

O mercado estava de olho também no indicador de atividade econômica do Banco Central, o IBC-Br, divulgado nesta sexta. A ligeira queda de 0,09% em setembro , na comparação com o mês anterior, veio acima das expectativas dos analistas.

No terceiro trimestre deste ano, a economia brasileira teve uma expansão de 1,74%, após quedas de 0,15% no primeiro trimestre e de 0,79%no segundo.

Lá fora, predominava a cautela em relação ao "brexit", depois que a premiê britânica, Theresa May, anunciou que se mantém firme à retirada do Reino Unido da União Europeia em março, mesmo após renúncia de importantes ministros.

Os principais mercados da Europa operam no vermelho. A Bolsa de Londres recua 0,64%. Das 31 principais divisas do mundo, 12 se desvalorizavam em relação ao dólar.