Bolsas da Ásia fecham sem direção única com óleo em recuperação e techs em baixa

A maior parte das bolsas da Ásia e do Pacífico fechou em alta nesta sexta-feira (16), à medida que alguns ganhos setoriais mediram forças com a pressão exercida sobre o setor de tecnologia pelo balanço e as perspectivas divulgados pela americana Nvidia. Além disso, o conflito comercial entre os Estados Unidos e a China segue sendo monitorado.

Ao trazer nessa quinta-feira (15), seus resultados trimestrais a público, a fabricante de chips Nvidia, sediada nos Estados Unidos, apontou perspectivas de desempenho e de mercado abaixo das expectativas de analistas, reforçando temores quanto à demanda no setor de tecnologia, que recentemente castigaram as ações da Apple.

Na China, o índice Xangai Composto avançou 0,41% nesta sexta, a 2.679,11 pontos. Já o Shenzhen Composto, formado por empresas de menor valor de mercado, subiu 0,84%, a 1.410,18 pontos.

No plano do comércio global, repercutiu positivamente na quinta-feira e se estendeu para o pregão asiático a alegação de fontes ouvidas pelo Financial Times de que o representante comercial americano Robert Lighthizer teria dito a empresários do setor industrial que novas tarifas a serem implementadas sobre produtos chineses estariam "em suspenso".

A declaração animou os investidores e levou as bolsas de Nova Iorque às máximas do dia ao longo da tarde. As informações, contudo, foram negadas pelo Escritório do Representante Comercial (USTR, na sigla em inglês). Em comunicado, o órgão apontou que Lighthizer não fez nenhuma declaração desse tipo e ressaltou que o plano de impor barreiras à China "não mudou em nada".

Em Hong Kong, o Hang Seng teve alta de 0,31%, a 26.183,53 pontos, também influenciado pelo setor petrolífero. Os preços da commodity se recuperam parcialmente das pesadas baixas da semana.

Na Oceania, contudo, o impulso do óleo não foi suficiente e o índice australiano S&P/ASX, da Bolsa de Sydney, caiu 0,09%, a 5.730,60 pontos.

Foi sobre a Bolsa de Tóquio, principalmente, que pesou o respingo do sentimento negativo para as techs trazido pela Nvidia. Lá, o índice japonês Nikkei encerrou em queda de 0,57%, aos 21.680,34 pontos. Em outras partes da Ásia, o índice sul-coreano Kospi avançou 0,21% em Seul, a 2.092,40 pontos.