fechamento

Emater I

A área semeada com milho no Estado já alcança 81% do projetado inicialmente (738 mil hectares), estando 66% em desenvolvimento vegetativo, 9% em floração e 4% em enchimento de grão, segundo a Emater.

Emater II

Ainda segundo o Informativo Conjuntural divulgado pela Emater nesta semana, o plantio da lavoura de soja no Estado se intensificou, atingindo 48% de área estimada (5,9 milhões de hectares), beneficiado pelas condições meteorológicas recentes. Nas principais regiões produtoras, 40% das lavouras estão em germinação e desenvolvimento vegetativo.

Federação Israelita

Sebastian Watenberg foi eleito presidente da Federação Israelita do Rio Grande do Sul (Firs). Advogado por formação e empresário, Watenberg também atua como diretor da Câmara Brasil-Israel de Comércio e Indústria, e é membro da liderança jovem global do American Jewish Committee. A gestão da Firs também ficará a cargo de outros 24 diretores, todos definidos por aclamação.

Cúpula das Américas

Iniciou-se nesta quinta-feira e prossegue nesta sexta-feira a 26ª Cúpula Ibero-Americana, na Guatemala, reunindo 17 chefes de Estado e de Governo, e mais de 40 observadores internacionais. O evento também inclui o Encontro de Negócios com a participação de mais de 650 empresários da região.

Leilão

A Alfândega de Porto Alegre encerrou o 2º leilão eletrônico de 2018 de mercadorias apreendidas, para pessoas jurídicas, com valor de R$ 5,9 milhões em 53 lotes arrematados. Foram leiloadas mais de 1,5 mil toneladas de fertilizantes, 11 veículos, videogames, artigos de bazar e decoração, vinhos estrangeiros, eletroeletrônicos, entre outros.

Tabaco

O número de cigarros comercializados irregularmente superou, neste ano, a quantidade de produtos vendidos legalmente. Segundo o Ibope, em pesquisa encomendado pelo Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, em 2018, foram consumidos 106,2 bilhões de cigarros, dos quais 57,5 bilhões de unidades (54%) fora do mercado legal.

São Paulo

Após um viaduto da marginal Pinheiros ceder cerca de dois metros na madrugada de quinta-feira, em São Paulo, foi interditada a pista expressa da marginal, sentido Castello Branco, e deve continuar, pelo menos, até o final terça-feira, mas as obras devem se estender por mais tempo.