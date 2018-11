Brexit pressiona principais mercados, mas Londres fecha em alta com libra

As principais bolsas europeias fecharam em queda nesta quinta-feira (15) diante de especulações sobre a perda de apoio da primeira-ministra britânica, Theresa May, com a renúncia nesta manhã de sete membros de seu gabinete, entre secretários e políticos próximos a May. Pouco antes do fechamento dos mercados, o governo britânico convocou uma coletiva de imprensa, com início previsto para às 15h (horário de Brasília), em Downing Street, o que levou a libra a bater as mínimas.

A depreciação da moeda local trouxe novo fôlego para as ações de empresas exportadoras, que puxaram o mercado londrino para o território positivo. Na bolsa de Londres, o índice FTSE-100 fechou em leve alta de 0,06%, aos 7.038,01 pontos.

Insatisfeitos com a aprovação do projeto de acordo para o Brexit com a União Europeia, ocorrida na noite de ontem, pela manhã o secretário do Brexit, Dominic Raab, entregou sua carta de demissão alegando que não poderia "em boa consciência" endossar os termos do acordo. Pouco depois, a vice-secretária do Brexit, Suella Braverman, o vice-secretário para a Irlanda do Norte, Shailesh Vara, e o parlamentar Rehman Chishti, vice-presidente do Partido Conservador, também renunciaram aos cargos. O acordo ainda tem que passar pelo Parlamento.

Com a cena política mais tensa no Reino Unido e a perspectiva de perda de apoio de May, o índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em baixa de 1,06%, em 358,43 pontos.

Em Frankfurt, o índice DAX fechou em baixa de 0,52%, aos 11.353,67 pontos. Entre os destaques negativos, as ações da Merck recuaram 2,55%, Continental AG (-2,37%), Daimler AG (-2,35%) e Lufthansa (-1,86%).

Na bolsa de Paris, o índice CAC-40 recuou 0,70%, aos 5.033,62 pontos, com as ações da Peugeot caindo 5,24%, Valeo (-3,53%) e Engie (-2,72%).

O índice FTSE-MIB, da Bolsa de Milão, fechou em queda de 0,90%, aos 18.905,36 pontos. Na Bolsa de Madri, o índice IBEX-35 recuou 0,36%, aos 9.073,50 pontos, com destaque para International Consolidated Airlines (-4,69%), Santander (-1,11%) e Enagas (-1,06%). Em Lisboa, PSI-20 fechou em baixa de 0,87%, aos 4.916,67 pontos.