Sesc marca presença em feira de artesãos de Milão

Todas as peças criadas para a coleção, com o apoio da designer Fernanda Sklovcky, foram elaboradas a partir de jeans que seriam descartados SESC/DIVULGAÇÃO/JC

Ana Fritsch

Moda sustentável e criada por artesãos gaúchos está entre os destaques da L'Artigiano in Fiera, que acontece de 1º a 9 de dezembro, em Milão, na Itália. O Programa Sesc Envolva-se foi convidado pelo Departamento Nacional do Sesc para apresentar alguns dos trabalhos desenvolvidos no Rio Grande do Sul. Todas as peças criadas para a coleção, com o apoio da designer Fernanda Sklovcky, foram elaboradas a partir de jeans que seriam descartados.

O Programa Envolva-se é uma rede de solidariedade que atua em prol da sustentabilidade ambiental e a partir de três pilares: as empresas doadoras de insumos e matéria prima; as entidades sociais que transformam a matéria-prima em arte; e o Sesc, que realiza a mediação entre os parceiros do Programa, dando apoio logístico e disseminando conhecimentos a partir de ações educativas.