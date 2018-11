Bndes teve ganho de R$ 600 milhões com venda de ações da Vale no 3º trimestre

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Bndes) manteve no terceiro trimestre a estratégia de vender suas participações acionárias. Entre julho e setembro, o destaque foram as vendas de ações da mineradora Vale, que renderam em torno de R$ 600 milhões líquidos ao banco. A carteira de ações do Bndes encerrou o terceiro trimestre valendo R$ 99,7 bilhões.

Com as vendas de ações da Vale, a participação total do Bndes na companhia ficou em 7,35% - em dezembro do ano passado, era de 7,60%. A mineradora contribuiu ainda com pagamento de dividendos, no valor de R$ 594 milhões no terceiro trimestre.

A Petrobras pagou R$ 55 milhões em dividendos. No primeiro semestre, a venda das ações da petroleira haviam sido destaque, mas no terceiro trimestre o Bndes não vendeu ações de forma expressiva.

A participação total do banco na estatal ficou em 15,24% do capital, incluindo 8,37% detidos por meio da BndesPar.

No total, o resultado o resultado com participações societárias foi de R$ 1,661 bilhão no terceiro trimestre, somando R$ 5,762 bilhões de janeiro a setembro.

O diretor de Estratégia e Transformação Digital do Bndes, Ricardo Ramos, reafirmou que a estratégia é vender as ações com lucro. "Se uma ação madura está acima de seu preço justo, a gente pode entrar num processo de venda", afirmou Ramos, em entrevista coletiva para comentar os resultados do terceiro trimestre, na sede do Bndes, no Rio.