Bolsas da Europa fecham em queda, de olho em Brexit, Itália, dados e petróleo

As bolsas europeias fecharam em território negativo nesta quarta-feira (14), em dia de expectativa por notícias sobre o processo de separação do Reino Unido da União Europeia, o chamado Brexit. Além disso, indicadores importantes foram monitorados, como o Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha, e o setor de energia esteve em foco, com recuperação do petróleo hoje, após a queda acentuada do pregão anterior. O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em baixa de 0,60%, em 362,27 pontos.

Além da cautela com o Brexit, o caso da Itália continuou a chamar a atenção. Membro do conselho do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do Bundesbank, Jens Weidmann afirmou que não se pode menosprezar os "efeitos colaterais" de uma política monetária muito relaxada. Já a Comissão Europeia deve se pronunciar sobre o plano orçamentário italiano no dia 21, após a proposta inicial de Roma desagradar a União Europeia, mas as autoridades italianas não recuarem.

Na bolsa de Londres, o índice FTSE-100 fechou em baixa de 0,28%, em 7.033,79 pontos. Pesou a incerteza sobre qual será o diálogo entre políticos na questão do Brexit. Além disso, o setor ligado à mineração em geral se saiu mal. Entre as ações mais negociadas, Lloyds caiu 0,66%, Oilex cedeu 23,28% e Frontera Resources teve queda de 3,63%, mas Vodafone Group subiu 1,26%.

Em Frankfurt, o índice DAX teve queda de 0,52%, a 11.412,53 pontos. Na agenda de indicadores, o PIB alemão contraiu 0,2% no terceiro trimestre ante o segundo, ante previsão de queda de 0,1% dos analistas. Na comparação anual, houve alta de 1,1%, inferior à de 1,3% esperada. Entre os papéis em foco, E.ON subiu 3,39% no setor de energia, mas Deutsche Bank recuou 1,01%.

Na bolsa de Paris, o CAC-40 caiu 0,65%, a 5.068,85 pontos. Engie recuou 0,36% e AXA cedeu 0,92%, enquanto a petroleira Total avançou 0,30%.

O índice FTSE-MIB, da bolsa de Milão, recuou 0,78%, a 19.077,47 pontos. A ação do Intesa Sanpaolo caiu 1,18% e a do BPM, 2,15%. Por outro lado, Banca Carige se recuperou após quedas recentes, em alta de 5,26%. No setor de energia, ENI caiu 1,47%.

Na bolsa de Madri, o índice IBEX-35 fechou em baixa de 0,42%, a 9.106,60 pontos. Santander cedeu 0,26% e Urbas Grupo Financiero perdeu 4,88%, mas Iberdrola teve alta de 1,36%. Repsol caiu 1,02%.

Em Lisboa, o PSI-20 foi na contramão dos demais índices e subiu 0,08%, a 4.959,68 pontos, perto da estabilidade. Banco Comercial Português caiu 0,12%, enquanto Galp Energia teve ganho de 2,37%.