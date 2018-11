Pregão de véspera de feriado nacional inicia em queda na Bolsa

O Ibovespa opera em baixa, mesmo tendo espaço para recuperação após as perdas recentes. O destaque de baixa entre as blue chips é a Vale, que cai mais de 2% em linha com as pares internacionais. A Petrobras iniciou o pregão em baixa, mas por volta das 10h30min, passou a exibir sinal positivo em linha com o petróleo, que recupera as perdas.

Às 10h46min, o Ibovespa caía 0,40% aos 84.551 pontos. As bolsas na Europa seguem em queda, com exceção do índice de Londres. Os índices acionários futuros em Nova Iorque oscilam perto do último fechamento, ora com sinal negativo ora positivo.

O movimento da Bolsa está alinhado ao exterior, onde pesa a cautela com o ritmo da atividade econômica na Europa e na China e também com Brexit e situação fiscal da Itália.

Sobre o governo de transição, analistas seguem atentos a quaisquer novidades sobre a articulação política do presidente eleito, Jair Bolsonaro, até agora considerada infrutífera. Nesta quarta pela manhã, Bolsonaro tem encontro com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, depois da audiência de terça ter sido desmarcada.

Na terça, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, contrariou o que disse na semana passada e deu sinais de que poderá avançar na reforma da Previdência ainda neste ano. A possibilidade já tinha sido descartada pelo próprio Bolsonaro.

Em entrevista nesta quarta cedo à Rádio Eldorado, o vice-presidente eleito, general Hamilton Mourão, afirmou que a posição do governo eleito em relação aos nomes cotados para assumir a presidência da Câmara na próxima legislatura é uma questão que ainda não tem uma definição. "É um problema que vai se delinear na próxima legislatura", disse.

Mourão também disse, na entrevista, que não afirmou que o governo Bolsonaro deve privatizar a BR Distribuidora mas que pode. "Existe essa visão do presidente Bolsonaro de que ele poderia privatizar a BR Distribuidora. Já conversei com pessoas que consideram que seria muito bom. Então estamos caminhando nessa direção", disse Mourão.

"Durante a campanha, Bolsonaro tocou nesse assunto. Então, estou acompanhando mais ou menos o 'feeling' dele", afirmou o general. Para a Petrobras, há a expectativa de o presidente eleito, Jair Bolsonaro, manter o atual presidente da estatal, Ivan Monteiro, no cargo.

Da agenda de indicadores doméstica, um destaque desta quarta foi o desempenho mais fraco do comércio varejista em setembro. Tanto na comparação com o mês anterior (-0,3%)quanto na relação com setembro (+0,5%) do ano passado, o volume de serviços veio pior que as medianas das estimativas captadas pelo Projeções Broadcast, -0,1% e +1,0%, respectivamente.

Da temporada de balanços, o destaque foi a operadora Oi, em recuperação judicial. A empresa fechou o terceiro trimestre de 2018 com prejuízo líquido consolidado, atribuído aos acionistas controladores, de R$ 1,336 bilhão. A perda é 70 vezes maior do que a registrada no mesmo trimestre de 2017, quando a companhia teve prejuízo de R$ 19 milhões.