Dólar à vista cai com Bolsonaro no foco antes de CPI dos EUA, Brexit e feriado

O dólar opera em baixa no mercado à vista na manhã desta quarta-feira (14). Os agentes de câmbio realizam lucros, após o dólar ter ultrapassado os R$ 3,820 na terça-feira, reagindo a declarações do presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), de que a reforma da Previdência poderá ficar para 2019 e à aversão ao risco no exterior.

Às 9h35min desta quarta-feira, o dólar à vista caía 0,69%, a R$ 3,8005. O dólar futuro de dezembro recuava 0,05% neste mesmo horário, a R$ 3,8060.

A queda nesta manhã ante o real vem depois de uma recuperação dos preços do petróleo e da mudança de postura do presidente do Senado, Eunício Oliveira, em relação à reforma da Previdência.

Em jantar na noite de terça com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, Eunício sinalizou que há possibilidade de avançar com a reforma da Previdência ainda neste ano, contrariando o que havia dito na semana passada. Mais cedo, terminou um café da manhã entre Bolsonaro e Maia, em Brasília, mas o presidente eleito saiu sem falar com a imprensa. Os ajustes nesta manhã antecedem ainda o feriado prolongado desta quinta-feira, 15 no Brasil.

No exterior, o dólar está misto ante seus pares principais e moedas emergentes e ligadas a commodities, com investidores à espera pelo CPI de outubro dos EUA, após a China ter divulgado dados mistos e de o PIB da Alemanha ter mostrado fraqueza.

Além disso, a libra voltou a cair e renovou mínima ante o dólar mais cedo, com analistas citando que os investidores começam a se atrelar ao fato de que é quase certo que o Parlamento britânico não deverá aprovar um acordo sobre o Brexit.

O gabinete da primeira-ministra britânica, Theresa May, se reúne ao meio-dia para avaliar o problema e, à noite, é esperada ainda a participação do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, em evento com sessão de perguntas e respostas.