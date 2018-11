Ibovespa registra queda de 0,71%

A queda brusca dos preços do petróleo no mercado internacional e a cautela do investidor com o andamento da reforma da Previdência trouxeram instabilidade aos negócios com ações no Brasil nesta terça-feira (13), e levaram o Ibovespa a fechar em baixa de 0,71%, aos 84.914 pontos.

A maior queda foi de Petrobras ON, que perdeu 4,61%. Petrobras PN caiu 4,30% e foi a terceira maior baixa do índice. Os papéis cederam alinhados às fortes perdas do petróleo em Nova Iorque e Londres, que superaram os 7%.

A desvalorização do principal índice da bolsa brasileira teria sido maior não fosse o desempenho positivo das ações da Vale e de outras exportadoras, como Suzano ON ( 6,17%) e Fibria ON ( 1,84%), beneficiadas pela firme valorização do dólar ante o real.

Com a queda desta terça, o Ibovespa desce ao seu menor patamar em 10 pregões e contabiliza perda de 2,87% em novembro. No dia 9, os investidores estrangeiros retiraram R$ 154,771 milhões da B3. Com mais essa saída, o saldo acumulado em novembro está negativo em R$ 1,244 bilhão e o de 2018, em R$ 7,154 bilhões.