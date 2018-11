Com provisões, Eletrobras reporta prejuízo de R$ 1,6 bilhão

O aumento de provisões para contingências levou a Eletrobras a prejuízo de R$ 1,6 bilhão no terceiro trimestre, contra lucro de R$ 558 milhões no mesmo período do ano anterior. Em 2018, a companhia acumula lucro de R$ 1,2 bilhão, 53% a menos do que o registrado nos nove primeiros meses de 2017. A companhia diz que o resultado do trimestre teve impacto negativo de R$ 2,2 bilhões com a provisão de R$ 1,5 bilhão devido à revisão de estimativas sobre o valor de processos judiciais contra taxa cobrada na conta de luz de grandes consumidores até a década de 1990.

A empresa provisionou, ainda, R$ 418 milhões para perda de valor em ativos colocados à venda e R$ 241 milhões para perdas da usina de Sobradinho pela incapacidade de cumprir seus contratos de venda de energia diante da seca. No trimestre, a Eletrobras teve receita líquida de R$ 8,9 bilhões, 0,5% acima do mesmo período do ano anterior. A geração de caixa medida pelo Ebitda (lucro antes de juros, impostos e amortizações) caiu 92%, para R$ 189 milhões.

Sem considerar a atualização dos riscos para ações judiciais e outros fatores não recorrentes, diz a companhia, o Ebitda teria subido 18%, para R$ 1,7 bilhão. A estatal voltou a ter prejuízo com operações de distribuição de energia, de R$ 998 milhões no trimestre. No ano, as perdas acumuladas com esse segmento somam R$ 2 bilhões.