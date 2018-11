Ibovespa cai 0,71% com perdas do petróleo e cautela com Previdência

A queda brusca dos preços do petróleo no mercado internacional e a cautela do investidor com o andamento da reforma da Previdência trouxeram instabilidade aos negócios com ações no Brasil nesta terça-feira (13), e levaram o Índice Bovespa a fechar em baixa de 0,71%, aos 84.914,11 pontos.

O Ibovespa chegou a subir 0,49% pela manhã, mas perdeu sustentação e caiu até 1,70% na mínima do dia (84.071,39 pontos). Entre as ações que compõem a carteira teórica do índice, a maior queda foi de Petrobras ON, que perdeu 4,61%. Petrobras PN caiu 4,30% e foi a terceira maior baixa do índice. Os papéis cederam alinhados às fortes perdas do petróleo nas bolsas de Nova York e Londres, que superaram os 7%.

A desvalorização do principal índice da bolsa brasileira teria sido maior não fosse o desempenho positivo das ações da Vale e de outras exportadoras, como Suzano ON (+6,17%) e Fibria ON (+1,84%), beneficiadas pela firme valorização do dólar ante o real.

Internamente, pesaram as declarações dadas na noite de segunda-feira pelo presidente eleito, Jair Bolsonaro, de que dificilmente a reforma da Previdência seria aprovada este ano. Bolsonaro também reforçou que a proposta de reforma atual não é a que ele e seu futuro ministro Paulo Guedes gostariam e afirmou que a proposta não deve levar em conta apenas números, mas que deve "ter coração também". O temor de uma reforma mais "light" teria gerado desconforto no mercado, segundo alguns profissionais.

"A bolsa teve um pouco de reforma da Previdência, mas também teve um forte componente externo, com influência do mercado mexicano e das quedas do petróleo", disse Rafael Bevilacqua, estrategista da Levante Ideias de Investimentos. "O panorama com Brasil segue positivo, mas é difícil resistir diante de 12 quedas consecutivas do petróleo (WTI), num ambiente em que o investidor estrangeiro vem reduzindo posições no País", afirmou o profissional.

Com a queda desta terça, o Ibovespa desce ao seu menor patamar em dez pregões e passa a contabilizar perda de 2,87% em novembro Na última sexta-feira (9), os investidores estrangeiros retiraram R$ 154,771 milhões da B3. Com mais essa saída, o saldo acumulado em novembro está negativo em R$ 1,244 bilhão e o de 2018, em R$ 7,154 bilhões.