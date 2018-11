Gol amplia acordo de codeshare com Aeromexico para 7 cidades mexicanas

A Gol anunciou uma expansão do acordo de código compartilhado (codeshare) que tem com a companhia aérea Aeromexico. Com a parceria estendida, a brasileira passa a disponibilizar em seus canais de venda voos diários para sete cidades mexicanas: Guadalajara, Monterrey, San Jose del Cabo, Tijuana, Cidade do México, Cancún e Leon.

As novas rotas já estão disponíveis para compra e serão operadas por aeronaves da Aeromexico, partindo do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

Em nota, a Gol destaca que a ampliação do codeshare com a Aeromexico aumenta a oferta de destinos na América Latina e complementa suas futuras operações diretas para Cancún, que terão início em 2019.

Os clientes de ambas as empresas também poderão acumular milhas e resgatar bilhetes aéreos nos programas de fidelidade Smiles, da Gol, e Club Premier, da Aeromexico.