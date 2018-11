Dólar à vista tem alta moderada em linha com exterior, após recuar com realização

Após abrir esta terça-feira (13) com um viés de baixa ante o real, em uma realização de ganhos da véspera, o dólar virou e subia por volta das 9h25min no mercado à vista, em linha com o viés positivo da moeda americana ante euro, iene e algumas divisas emergentes e ligadas a commodities no exterior - como peso mexicano, lira turca e rand sul africano.

Segundo um operador, o mercado parece já ter absorvido a ideia de que a reforma da Previdência deve ficar para 2019, conforme admitiu na segunda-feira, 12, o presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL).

Às 9h23min desta terça-feira, o dólar à vista subia 0,08%, a R$ 3,7629, depois de ter tocado máxima em R$ 3,7679 (+0,22%), ante mínima em R$ 3,7549 (-0,13%) após a abertura. Já o dólar futuro de dezembro recuava 0,13% neste mesmo horário, a R$ 3,7675, após bater máxima aos R$ 3,7720 (estável).

Pouco antes das 9h30min , Bolsonaro, escreveu em seu Twitter que o general do Exército Fernando Azevedo e Silva será ministro da defesa do seu governo. Nesta terça-feira, o presidente eleito cumpre agenda em Brasília, onde trabalha no processo de transição. Pela manhã, Bolsonaro tem reuniões no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), onde funciona o gabinete da transição, e à tarde participa de audiências com diversas autoridades.