Bolsas asiáticas fecham sem direção única, após tombo em Nova Iorque

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta terça-feira (13), na esteira de um novo tombo nos mercados acionários americanos, mas as chinesas se recuperaram de perdas do começo do pregão com sinais de que Washington e Pequim buscam superar suas divergências comerciais.

Nessa segunda-feira, num dia de pouca liquidez em meio ao feriado do Dia dos Veteranos nos EUA, as bolsas de Nova Iorque encerraram o pregão com perdas de cerca de 2% a 2,8%, lideradas pelos setores de tecnologia e financeiro.

O japonês Nikkei foi o índice que sofreu maior impacto na Ásia, com queda de 2,06% em Tóquio nesta terça-feira, a 21.810,52 pontos. Na China, porém, os mercados reagiram positivamente a indicações de reaproximação entre Washington e Pequim.

Segundo fontes ouvidas pelo The Wall Street Journal, o secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, conversou por telefone nessa sexta-feira (9) com o vice-primeiro-ministro chinês, Liu He, sobre um possível acordo para amenizar as tensões comerciais entre as duas maiores economias do mundo. O contato ocorreu antes de uma reunião prevista entre os presidentes americano, Donald Trump, e da China, Xi Jinping, durante a cúpula do G-20 em Buenos Aires, no fim deste mês.

Principal índice acionário chinês, o índice Xangai Composto subiu 0,93% nesta terça, a 2.654,88 pontos, revertendo uma baixa de 1,1% no início do pregão. Já o Shenzhen Composto avançou 1,63%, a 1.383,92 pontos, em mais um dia positivo para pequenas empresas. Nas últimas semanas, autoridades chinesas têm prometido ampliar o apoio a companhias de pequeno porte do setor privado.

Fora da China continental, o Hang Seng teve alta de 0,62% em Hong Kong, a 25.792,87 pontos, a máxima da sessão. Em outras partes da região asiática, o sul-coreano Kospi caiu 0,44% em Seul, a 2.071,23 pontos, enquanto o Taiex recuou 0,56%, a 9.775,84 pontos. Ambos os índices, porém, terminaram o dia bem distantes das mínimas do pregão.

Na Oceania, a bolsa australiana foi fortemente pressionada por petrolíferas, após mais um dia de quedas nas cotações internacionais do petróleo. O S&P/ASX 200 fechou em baixa de 1,80%, a 5.834,20 pontos.