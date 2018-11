Ibovespa resiste às perdas fortes de Nova Iorque e fecha em baixa de 0,14%

O feriado do Dia do Veterano nos Estados Unidos reduziu expressivamente o volume de negócios no mercado brasileiro de ações nesta segunda-feira (12) apesar de as bolsas americanas terem operado normalmente. A ausência de parcela dos investidores estrangeiros, por outro lado, favoreceu um discreto descolamento do Índice Bovespa dos índices americanos. Enquanto em Wall Street as ações do setor de tecnologia impuseram fortes perdas, por aqui o indicador brasileiro terminou o dia perto da estabilidade, em baixa de 0,14%, aos 85.524,70 pontos. Na máxima do dia, chegou a subir 0,68%. Os negócios somaram R$ 10,3 bilhões, ante R$ 16,2 bilhões da média de outubro.

O ambiente político doméstico contribuiu em boa medida para o equilíbrio do Ibovespa ao longo do pregão. Em um dia de noticiário escasso, o destaque foi a confirmação do ex-ministro Joaquim Levy para comandar o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A notícia foi antecipada no domingo (11) pela colunista Sônia Racy e confirmada nesta segunda à tarde pela assessoria de Paulo Guedes, futuro ministro da Economia.

"O convite a Joaquim Levy agradou ao mercado e reforça que a composição do novo governo está mesmo caminhando conforme os investidores esperam. Isso ajudou a fazer com que a nossa bolsa operasse em descompasso com o exterior", disse Ariovaldo Ferreira, gerente de renda variável da Hcommcor.

Entre as ações que registraram pior desempenho estiveram as do setor siderúrgico, que repercutiram o noticiário do fim de semana sobre a intenção do presidente eleito, Jair Bolsonaro, de cortar tarifas de importação para produtos siderúrgicos, entre outros. Com isso, Gerdau PN terminou o dia com perda de 4,22%, enquanto CSN ON e Usiminas PNA perderam 2,51% e 3,19%, respectivamente.

Do lado das altas pesaram positivamente os papéis do setor financeiro, recuperando parte das perdas dos últimos dias. Banco do Brasil ON subiu 1,64%. O setor de consumo também teve papéis em destaque, em parte pela recuperação de perdas recentes e em parte pela expectativa de aumento de vendas com a Black Friday, no final do mês. B2W ON subiu 5,78%, Via Varejo ganhou 1,64% e Magazine Luiza ON saltou 4,88%.

As ações da Petrobras tiveram desempenho instável, com ganhos pela manhã e perdas à tarde, conforme as oscilações dos preços do petróleo no mercado internacional. Ao final do pregão, caíram 0,50% (ON) e 0,51% (PN).