Trigo decepciona mais uma vez

Thiago Copetti

Há quem diga que havia esperança de que o ano poderia marcar o início da recuperação da triticultura no Estado. Outros já não tinham mais essa expectativa, mas, ainda assim, plantaram. O saldo foi uma decepção para ambos: quebra de safra entre 20% e 30%. Mesmo com os bons preços atuais, o cenário é desolador no atual momento e para o futuro.

Além da quebra da safra, há grande perda da qualidade, alerta Hamilton Jardim, presidente da Comissão de Trigo da Federação da Agricultura do Estado (Farsul). Jardim alerta que, mesmo com bom preço, o produtor fez alto investimento na lavoura, em razão do dólar elevado. "O futuro do trigo, agora, é ainda mais incerto no Estado. Em muitos casos, mesmo com bom preço, muitos produtores devem ficar no zero a zero", diz o representante da Farsul.

No Estado, onde a colheita já está 70% concluída, a produção deve alcançar 2,5 milhões de toneladas, segundo a Farsul. O resultado fica acima de 1,3 milhão obtidos no ano passado, mas apenas porque, em 2017, a quebra foi de históricos 48%. E não foi apenas no Rio Grande do Sul que a safra sofreu um baque. O Paraná vive cenário de perdas ainda pior. A triticultura nacional foi afetada pelo clima de todas as formas: seca, chuva e geada.

As doenças se proliferaram, a qualidade caiu, e a baixa produção abrirá ainda mais espaço para o grão importado da Argentina. Mesmo com a taxação extra de 10% que o país vizinho adotou para as exportações do grão, o trigo argentino será ainda mais necessário. A diferença no custo da tonelada com a nova taxa gira em torno de US$ 21 a mais por tonelada, segundo Jardim. Para o analista da Safras & Mercado Jonathan Pinheiro, apesar da alta no preço do grão argentino, a demanda pelo trigo importado ganhou fôlego extra com a recente queda do dólar.

"O cenário, que, antes, poderia desestimular importações, agora, se desfaz com a recente mudança no câmbio", ressalta Pinheiro.

O analista destaca, ainda, que o preço atual da tonelada no interior do Estado é atrativo dada a queda na produção. Alcança, segundo Pinheiro, entre R$ 750,00 e R$ 800,00 a tonelada, ante cerca de R$ 600,00 no mesmo período do ano passado. "E esse preço é pela entrada da safra, porque, até outubro, estava em R$ 900,00, patamar para onde deve retornar no futuro", estima Pinheiro.

As importações devem alcançar em torno de 7,5 milhões de toneladas para um consumo nacional de cerca de 11 milhões de toneladas, segundo o analista da Safras & Mercado. Mas o Brasil também exportará trigo, o de baixa qualidade, especialmente para alimentação animal para África e Ásia.

Um dos problemas no Rio Grande do Sul foi devido à geada em algumas regiões, especialmente no Planalto Médio, onde teve impacto especialmente no período do espigamento.

Houve geada em agosto e chuvas excessivas em determinadas regiões, com redução na produção e na qualidade devido à presença de doenças fúngicas nas lavouras a partir de setembro.

No Paraná, os problemas começaram com a seca, em agosto, e, depois, as lavouras padeceram com o excesso de chuva.