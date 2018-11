Clima econômico na América Latina fica em -10,7 pontos até outubro

O Indicador de Clima Econômico (ICE) da América Latina melhorou na passagem do trimestre encerrado em julho para o trimestre terminado em outubro, mas segue em patamar desfavorável, em -10,7 pontos. No fim de julho, o ICE estava em -21,1 pontos. O levantamento é feito pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV) em parceria com o instituto alemão Ifo.

A melhora foi puxada pelo Indicador das Expectativas (IE) que passou de um saldo zero em julho para 21,6 pontos em outubro. Já o Indicador da Situação Atual (ISA) registrou avanço de 1,7 ponto, mas permanece negativo em -38,3 pontos.

O ICE do Brasil ficou negativo em 33,8 pontos em outubro ante um resultado negativo de 45,9 pontos em julho e se mantém negativo desde julho de 2013, com um breve intervalo em janeiro de 2018.

Na passagem de julho para outubro, o Indicador de Situação Atual passou de -88 pontos para -77,8 pontos, enquanto o Indicador de Expectativas saiu de 12 pontos para 25,9 pontos.