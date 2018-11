Porto Alegre será palco de projeto piloto entre Cabify e Easy

A empresa de transportes alternativos Cabify anunciou um projeto piloto com a Easy para que usuários também tenham a disposição a opção de selecionar táxis por meio do aplicativo. Os primeiros consumidores a ter acesso a escolha serão os clientes corporativos de Porto Alegre.

Para CEO e cofundador da Cabify, Vicente Pascual, este é um movimento importante para o negócio de transportes na região. "Ao trabalharmos juntos, poderemos melhorar a experiência do usuário, dos taxistas e dos motoristas parceiros. Desejamos que os passageiros percebam a vantagem de ter mais possibilidades para se locomover nas cidades e que nossos motoristas parceiros e taxistas se beneficiem de ter usuários das duas plataformas solicitando seus serviços", afirma o executivo.

Segundo Pascual, a empresa busca incorporar uma tendência dos principais centros urbanos para implantação do MaaS (Mobility as a Service – mobilidade como serviço na tradução livre do inglês) em uma única plataforma tecnológica. "O primeiro projeto é o que chamamos de 'solicitação cruzada' ou 'cross request'. Na prática, os usuários da Cabify poderão solicitar um táxi da Easy dentro do app da Cabify. Acreditamos que será muito interessante, principalmente para os clientes corporativos. O cross request garantirá mais disponibilidade de carros para passageiros e também aumento de público para motoristas parceiros e para taxistas", explica o executivo.