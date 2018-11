Hospitais de Tramandaí e de Sapucaia do Sul oferecem 140 vagas de trabalho

Estão abertas, até esta terça-feira (13), as inscrições para concurso para o Hospital Getúlio Vargas, em Sapucaia do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre, e o Hospital Tramandaí, no Litoral Norte gaúcho. Administrados pela Fundação Hospitalar Getúlio Vargas (FHGV), os dois oferecem quase 140 vagas de trabalho, e os salários podem ultrapassar até R$ 11 mil. Médicos rotineiros podem receber remuneração extra nas unidades.

Em Sapucaia do Sul, são 31 vagas para cargos de nível fundamental, médio, técnico e nível superior. A remuneração de algumas vagas podem chegar a R$ 8.140,78. As inscrições estão disponíveis neste link

Em Tramandaí, são 108 vagas para cargos de nível técnico e 94 vagas para nível superior. A remuneração para profissionais de nível técnico é de R$ 1.587,55. Para cargos de nível superior a remuneração varia de R$ 2.857,41 a R$ 8.140,78. As inscrições estão disponíveis no link

Os locais de prova serão divulgados até o dia 23 de novembro e a prova objetiva acontecerá no dia 2 de dezembro. O gabarito será publicado um dia após da prova, no dia 3 de dezembro. A inscrição para cargos de nível fundamental custa R$ 30,00. Já para cargos de nível médio e técnico, o custo é de R$ 60,00.

O valor para nível superior é de R$ 100,00. O edital completo está disponível no site. As vagas para médicos rotineiros podem receber gratificação. Veja a lista de oportunidades abaixo:

Vagas em Sapucaia do Sul

Auxiliar de Serviços Gerais

Condutor de Veículo de Urgência

Médico Anestesiologista

Médico Clínico para Atendimento Adulto e Infantil – RECEBE GRATIFICAÇÃO

Médico Clínico Plantonista

Médico Clínico Plantonista para UTI

Médico Clínico Rotineiro – RECEBE GRATIFICAÇÃO

Médico do Trabalho

Médico Gineco-Obstetra Plantonista

Médico Hematologista

Médico Intensivista Rotineiro – RECEBE GRATIFICAÇÃO

Médico Neonatologista Rotineiro – RECEBE GRATIFICAÇÃO

Médico Pediatra Plantonista

Médico Pediatra Rotineiro – RECEBE GRATIFICAÇÃO

Médico Radiologista Intervencionista

Médico Socorrista

Médico Urologista

Odontólogo Especialista em Cirurgia Buco-Maxilo-Facial

Técnico em Contabilidade

Técnico em Eletrônica

Técnico em Enfermagem com Instrumentação Cirúrgica

Técnico em Enfermagem do Trabalho

Técnico em Informática

Técnico em Nutrição

Técnico em Segurança do Trabalho

Vagas Tramandaí