Quase 90% da hotelaria gaúcha faz reservas por plataformas digitais

Paulo Egídio

Se a tecnologia tem se tornado um elemento fundamental para o setor de serviços, não é diferente para o ramo da hotelaria. Uma sondagem inédita feita entre setembro e outubro deste ano mostra que quase nove em cada dez hotéis e pousadas no Rio Grande do Sul já utilizam plataformas externas, como mecanismos de busca ou de agências de viagem, para a realização de reservas.

De acordo com o levantamento, realizado pela Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS) e antecipado ao Jornal do Comércio, 87,8% dos empreendimentos utilizam essas plataformas para realizar a venda de diárias. O número chega a ser maior que a oferta para realização de reservas no balcão (86%) ou no site próprio do estabelecimento (84,2%) e fica atrás apenas do acesso por telefone (98,2%).

De acordo com o presidente do Sindicato Intermunicipal da Hotelaria no Rio Grande do Sul (Sindihotel), Manuel Suárez, a comercialização de vagas através de portais eletrônicos já chega a 25% do total das vendas do segmento. “E uma alavanca importantíssima, inclusive de divulgação, para todos, sejam pequenos, médios ou grandes hotéis”, afirma o dirigente.

Na prática, a diferença é percebida pelos hoteleiros. Conforme Antonio Carlos Pozzi, proprietário do Farol Hotel, de Torres, no litoral norte gaúcho, o contato com as operadoras é permanente. “Fora de temporada, o que traz movimento são esses sites de reserva, que estão sempre em contato conosco”, relata Pozzi, que também valoriza a divulgação do estabelecimento pelas plataformas na internet. “O sites fazem propaganda no Brasil e no mundo”, valoriza o empresário do setor.

A parceria com as plataformas de reserva é considerada estratégica também por estabelecimentos e redes já consolidadas. É o caso da Blue Tree, que administra o tradicional hotel Millenium, em Porto Alegre. A presidente da companhia, Chieko Aoki, diz que o grupo utiliza vários canais de reserva. “São muitos portais, com preço e taxa de comissão diferentes. Trabalhamos com eles (sites) conforme nossa capacidade”, conta a executiva.

O único empecilho na parceria com essas plataformas, segundo o presidente do Sindihotel, é o comissionamento. “As operadoras cobram quase o dobro de do que agências de viagem, e a diferença sai do faturamento”, explica o dirigente. “Por isso, é importante ter uma alternativa bem ampla de agências”, considera Suárez.

A Fecomércio-RS ouviu 385 hotéis e pousadas entre 26 de setembro e 23 de outubro. Destes, 75% funcionam há mais de cinco anos e 78% têm até 50 quartos, considerados, portanto, de pequeno porte. Mesmo assim, 93,2% informaram que fazem uso de redes sociais para atrair clientes.

O presidente da federação, Luiz Carlos Bohn, destaca que a sondagem mostrou que 28,8% dos hoteleiros admitem que a falta de estratégia e planejamento é um dos empecilhos para a expansão das vendas. “A pesquisa apontou que o segmento treina os funcionários, tem caixa separado do negócio em relação a questões pessoais dos donos e tem estratégia, mas mesmo assim reconhece que precisa melhorar e está preocupado com a preparação para atender bem o cliente”, elogia Bohn.