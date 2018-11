Plantio das lavouras de verão avança no Rio Grande do Sul

Em todo o Rio Grande do Sul, a semeadura das culturas de verão vem avançando, informa a Emater. A soja teve o plantio intensificado na última semana, atingindo em torno de 19% da área prevista, de 5,89 milhões de hectares. Nas regiões produtoras do Alto Jacuí, do Celeiro e do Noroeste Colonial, a alta umidade no solo ainda vem impedindo um maior avanço da cultura da soja. Nas demais regiões, as áreas implantadas apresentam bom stand de plantas e padrão de lavouras, aspectos favorecidos pelas condições climáticas.

A semeadura de milho também avançou nas regiões da Fronteira-Noroeste, das Missões, do Alto Jacuí, do Celeiro e do Noroeste Colonial, em decorrência das condições climáticas favoráveis para plantio, germinação e crescimento das plantas, que vêm demonstrando excelente potencial produtivo até o momento.

No feijão primeira safra, prossegue o plantio, com as primeiras lavouras semeadas em estádio de floração e com ótimo estado fitossanitário, doenças monitoradas e baixa incidência de pragas. Naquelas de plantio mais tardio, são realizados adubação nitrogenada em cobertura e controle de plantas invasoras.

Os orizicultores gaúchos seguem na implantação das lavouras de arroz, alcançando 84% da área de cerca de 1,05 milhão de hectares estimada pela Emater para o Rio Grande do Sul. O clima mais seco na semana passada permitiu esse avanço, mesmo que em alguns locais as temperaturas baixas da madrugada resultem em emergência lenta e desuniforme do grão na lavoura.