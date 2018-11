Mctic estreita laços com OEI para fortalecer a integração

O secretário-geral da Organização dos Estados Ibero-americanos para a Educação, Ciência e Cultura (OEI), Mariano Jabonero, esteve em Brasília, na semana passada, onde participou de um encontro com o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (Mctic), Gilberto Kassab; o chefe da Assessoria Especial de Assuntos Internacionais do Mctic, ministro Luis Felipe Silvério Fortuna; e o diretor da OEI no Brasil, Raphael Callou.

Eles discutiram os avanços e os desafios da integração científica, educacional e tecnológica entre os países da região. Fortuna destacou a importância da organização na superação de barreiras linguísticas que poderiam gerar entraves nos projetos de transferência de conhecimento na região. "A OEI tem um papel importantíssimo no Brasil, principalmente porque nossos vizinhos falam espanhol, e uma organização como essa, de origem ibérica, nos interessa muito", disse.

O assessor reiterou o interesse do Brasil nas cidades limítrofes para "desenvolver ações conjuntas que possam significar currículos comuns, uma chave de conhecimento coletiva, para melhores entendimentos dos países fronteiriços". "Nosso objetivo central é integrar, do ponto de vista educacional, a convivência dessa sociedade, e isso a OEI tem feito de maneira brilhante", destacou.