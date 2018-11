Inflação de Porto Alegre abre novembro em queda e varia 0,39%

Depois de fechar outubro em queda, a inflação de Porto Alegre medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) voltou a mostrar desaceleração na primeira semana de novembro. O índice variou 0,39% no período ante 0,43% na leitura anterior, de acordo com divulgação da Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta sexta-feira (9). No geral, o IPC-S atingiu 0,43%, com baixa em seis das sete capitais pesquisadas.

Em Porto Alegre, quatro das oito classes de despesa componentes do índice tiveram desaceleração, com destaque para os grupos Habitação (de -0,18% para -0,40%) e Educação, Leitura e Recreação (de 0,92% para 0,79%). As pressões acima da média foram exercidas pelos grupos Educação, Leitura e Recreação (0,79%), Transportes (0,78%), Alimentação (0,78%), Saúde e Cuidados Pessoais (0,57%) e Vestuário (0,48%).

Também houve decréscimos nas taxas do IPC-S em Salvador (de 0,71% para 0,54%), Brasília (de 0,81% para 0,67%), Belo Horizonte (de 0,27% para 0,25%) e Recife (de 0,30% para 0,19%) e São Paulo (de 0,64% para 0,61%). Somente no Rio de Janeiro houve aceleração da taxa, de 0,18% para 0,25%.

Confira na tabela a seguir as variações percentuais das capitais componentes do índice, nesta e na apuração anterior: