Pedidos de falência crescem 73% em 2018 no Rio Grande do Sul

Patrícia Comunello

Os pedidos de falência de empresas em 2018 já cresceram 73% em dez meses frente ao mesmo período do ano passado no Rio Grande do Sul. Os números são de levantamento da Serasa Experian, que aponta que as solicitações de falência chegaram a 78 em outubro, ante 45 de janeiro a outubro de 2017. Já os pedidos de recuperação judicial tiveram queda, alcançando 101 casos até o mês passado, 23,5% a menos que os registrados nos dez meses de 2017.

No quesito de pedidos deferidos, as falências chegam a 78 no ano, recuo de 3,7% ante os 81 de janeiro a outubro anteriores. Este ano todos os pedidos foram concedidos. As recuperações deferidas chegam a 74, 29% abaixo do estoque de dez meses do ano passado, quando somaram 104 deferimentos. Outro quesito que é o da concessão da recuperação, indicando o aval do juiz para o plano para tentar reverter a situação de crise, registrou 61 casos até outubro, ante 70 de dez meses do ano passado.

De setembro para outubro, a Serasa informou que foram cinco casos a mais de pedidos de falência e seis a mais deferidos. Já entre as recuperações, foram 16 novas solicitações em outubro, seis novos deferimentos e dez concessões de recuperações em outubro.