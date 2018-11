Receita com exportações de calçados cresce 31% em outubro

A Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados) informou nesta quinta-feira (8) que as exportações de calçados cresceram 11,2% em pares e 31% em receita ante setembro deste ano. Foram 11 milhões de pares embarcados somando US$ 93,77 milhões no mês passado.

Outubro teve o segundo melhor fluxo financeiro externo do setor este ano. Abril foi o melhor mês até agora, com divisas de US$ 93 milhões. Frente a outubro de 2017, a alta ficou em 0,2% em dólares e 5,5% em volume. O acumulado de janeiro a outubro soma 89,8 milhões de pares enviados ao exterior e US$ 793,76 milhões. A receita foi 10,8% menor que a do mesmo período de 2017.

O presidente-executivo da Abicalçados, Heitor Klein, atribui a recuperação a embarques para os Estados Unidos. O país voltou a ser o principal destino do calçado brasileiro. “É reflexo da medida em vigor desde o 13 de outubro que reduziu o imposto de importação em alguns produtos a zero”, observa Klein. A maior economia do mundo comprou 855,5 mil pares por US$ 17,84 milhões, alta de 18,7% em relação ao mesmo mês do ano passado.

O Rio Grande do Sul manteve a liderança nas vendas, com 42% do total vendido entre janeiro e outubro enviando 22,7 milhões de pares com divisa de US$ 358 milhões. O volume caiu 3,4% e a receita, 5%.

Nos destinos, a Argentina ficou em segundo lugar em compras, recebendo 10,8 milhões de pares, com fluxo de US$ 126 milhões, alta de 6,6% em volume e queda de 2% em receita em dez meses. França foi o terceiro maior mercado, recebendo 5,8 milhões de pares com divisas de US$ 46,5 milhões, alta de 28% (volume) e 3,2% (receita), respectivamente.