EUA retomam posto de principal destino do calçado brasileiro

As exportações de calçados cresceram 11,2% em pares e 31% em receita em outubro na comparação com setembro, chegando a 11 milhões de pares embarcados que geraram US$ 93,77 milhões - o melhor resultado financeiro do ano havia sido registrado em abril, com US$ 93 milhões. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pela Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados).

Em outubro, os Estados Unidos recuperaram o posto entre os principais destinos do calçado brasileiro, ao exportar 855,5 mil pares por US$ 17,84 milhões, alta de 18,7% em relação ao mesmo mês de 2017.