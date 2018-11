Natal 2018 deve movimentar R$ 53,5 bilhões na economia

Apesar da lenta recuperação da economia no País e do ambiente de incertezas, a maior parte dos brasileiros pretende manter a tradição e ir às compras neste Natal, movimento que promete aquecer as vendas do varejo em 2018. É o que revela pesquisa realizada em todas as capitais pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil). As projeções permanecem no mesmo patamar do último ano e indicam uma injeção de aproximadamente R$ 53,5 bilhões na economia.

Espera-se que mais de 110,1 milhões de consumidores presenteiem alguém no Natal. Em termos percentuais, 72% dos brasileiros planejam comprar presentes para terceiros, número que se mantém elevado principalmente nas classes A e B (83%). Apenas 9% não vão presentear 26% porque não gostam ou não têm o costume, 23% por estarem desempregados e 17% por não ter dinheiro enquanto 19% ainda não se decidiram.

"Embora o cenário econômico atual não esteja tão favorável, a expectativa positiva para o Natal dá indícios sobre a disposição dos brasileiros em consumir", afirma o presidente do SPC Brasil, Roque Pellizzaro Junior.

Em média, os consumidores devem comprar entre quatro e cinco presentes. O valor médio com cada item será de R$ 115,90, sendo maior entre os homens (R$ 136,51). O número dos que pretendem desembolsar entre R$ 101,00 e R$ 200,00 é de 16% neste ano. Entre os que irão diminuir os gastos, a principal razão deve-se à situação financeira ruim e ao orçamento apertado (34%).