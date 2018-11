Azul e Copa Airlines firmam acordos de codeshare e de programas de fidelidade

A Azul e a Copa Airlines anunciaram na manhã desta quinta-feira, 8, um acordo de código compartilhado (codeshare). Com isso, a aérea do Brasil adicionará seu código aos voos da Copa que partem e chegam do Panamá, permitindo a conexão de seus clientes com 80 destinos em 32 países nas Américas do Norte, Central, do Sul e do Caribe.

No Brasil, os clientes da empresa parceira poderão usufruir da malha da Azul, que atualmente voa para 101 cidades brasileiras, sendo que 52 desses destinos não são servidos por nenhuma outra companhia aérea. O acordo ainda precisa ser aprovado pelas autoridades reguladoras.

Além dessa parceria, as aéreas também lançaram um acordo entre seus programas de fidelidade. Clientes do TudoAzul e do ConnectMiles poderão acumular milhas quando voarem por qualquer uma das duas empresas.

Em dezembro, clientes também poderão resgatar os pontos acumulados nas duas companhias aéreas.